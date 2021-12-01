В Башкирии мужчина зарезал кондуктора

17:57, 01 дек 2021

Верховный суд Башкирии вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Ишимбая. Он признан виновным в совершении преступлений по статьям «Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда ее здоровью» и «Умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем».







Как установил суд, в ночь на 22 декабря 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на остановке общественного транспорта в Стерлитамаке напал на пожилую женщину, ожидавшую вахтовый автобус. Ножом он несколько раз ударил потерпевшую, из-за чего она скончалась. После произошедшего мужчина похитил ее сумку и скрылся. В вину совершении преступления он признал частично.





- Суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года, а также удовлетворил иск о взыскании в пользу представителя потерпевшей 2 млн. рублей, — добавили в ведомстве.

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