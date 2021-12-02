В Башкирии мужчина 5 раз вонзил нож в тело своей сожительницы

09:23, 02 дек 2021

В Башкирии жителя Нефтекамска признали виновным в жестоком убийстве женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Нефтекамского городского суда.







Преступление произошло летом 2021 года. Ранее судимый мужчина выпивал вместе со своей сожительницей. Однако во время застолья между любовниками внезапно возник конфликт. Подозреваемый схватил кухонный нож и пять раз ударил женщину в область шеи и спины. Пострадавшая скончалась на месте. Тогда мужчина вложил нож в руку погибшей и вызвал сотрудников скорой помощи. Врачам он сказал, что женщина нанесла себе раны сама.



Позже во время следствия злоумышленник признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет заключения в колонии строгого режима.





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