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В Башкирии мужчина 5 раз вонзил нож в тело своей сожительницы

В Башкирии мужчина 5 раз вонзил нож в тело своей сожительницы

09:23, 02 дек 2021

В Башкирии жителя Нефтекамска признали виновным в жестоком убийстве женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Нефтекамского городского суда. 

Преступление произошло летом 2021 года. Ранее судимый мужчина выпивал вместе со своей сожительницей. Однако во время застолья между любовниками внезапно возник конфликт. Подозреваемый схватил кухонный нож и пять раз ударил женщину в область шеи и спины. Пострадавшая скончалась на месте. Тогда мужчина вложил нож в руку погибшей и вызвал сотрудников скорой помощи. Врачам он сказал, что женщина нанесла себе раны сама. 

Позже во время следствия злоумышленник признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет заключения в колонии строгого режима.


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Источник: gorobzor.ru
Теги: Нефтекамск происшествия криминал
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