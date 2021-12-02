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В Башкирии по вине отца погиб 2-месячный ребенок

В Башкирии по вине отца погиб 2-месячный ребенок

10:29, 02 дек 2021

В Башкирии 34-летнего жителя Кигинского района признали виновным в ДТП, в котором погиб его двухмесячный ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома республики. 

Авария произошла приблизительно в 22:00 11 июля 2021 года. Было установлено, что пьяный подозреваемый ехал в село Верхние Киги за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer, нарушая при этом скоростной режим. На 11 км дороги Верхние Киги - Ибраево мужчина потерял управление и допустил занос, в результате чего иномарка опрокинулась.


В момент ДТП в машине находились также еще 6 пассажиров, в том числе его двухмесячный сын. Ребенка везли без детского удерживающего устройства, малыша держала на руках мать. Когда машина опрокинулась, мальчик вылетел через разбившееся заднее окно. Он получил множественные телесные повреждения, от которых скончался в больнице на следующее утро, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь.

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Мужчина свою вину полностью признал. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, а также лишил права садиться за руль в течение 2 лет.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба Следственного комитета РБ
Теги: происшествия
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