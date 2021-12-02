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Уфимская школьница продала свою невинность за 5 тысяч рублей первому попавшемуся водителю такси

Уфимская школьница продала свою невинность за 5 тысяч рублей первому попавшемуся водителю такси

14:23, 02 дек 2021

Купить девственность 15-летней Карины (все имена здесь и далее изменены) согласился таксист — 34-летний мужчина по имени Артем. Познакомились они в соцсети ВКонтакте, где девушка и разместила объявление. Дожидаться выгодных предложений она не стала и отправилась на встречу.

Водитель такси ожидал Карину на остановке транспорта "Президент-отель". После интима, встречи пары продолжились и девочка заработала на этом 15 тысяч рублей. Незаконную связь прервала мама, увидев у дочери противозачаточные средства. К мужчине нагрянули полицейские, который заявил, что решил жениться на несовершеннолетней. Однако на него было заведено уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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Теги: Уфа происшествия
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