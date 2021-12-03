В Башкирии мужчина избежал наказания за убийство 15-летней давности

14:31, 03 дек 2021

Житель Абзелиловского района Башкирии предстал перед судом за убийство 15-летней давности. Как сообщает пресс-служба районного суда, обвиняемый в подростковом возрасте, находясь в алкогольном и токсикологическом опьянении, напал на продавца в селе Аскарово вместе с сообщником.







Сообщник обвиняемого вытащил нож и начал угрожать женщине, требуя отдать имущество. После отказа он нанес ей 15 ударов ножом в грудь и голову, из-за чего продавец встала на колени. Заметив это, подросток нанес потерпевшей три сильных удара в грудь. В это время его сообщник вытащил из-под прилавка две тысячи рублей. Обвиняемый, заметив, что продавец все еще подает признаки жизни, схватил с прилавка гирю весом 2 кг и ударил ею по голове пострадавшей.



На момент суда сообщник подростка уже скончался. Обвиняемый свою вину признал полностью и раскаялся в совершенном.





Суд учел все обстоятельства по делу, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет, с ограничением свободы 1 год с установлением на него ограничений. Однако в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, обвиняемый освобожден от отбывания назначенного судом наказания, потерпевшей стороне присуждена компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.





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