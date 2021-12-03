В Башкирии преступная группа из 7 человек занималась вымогательством и разбоем

16:37, 03 дек 2021

В Уфе правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении семерых парней возрастом от 16 до 30 лет. Им предстоит предстать перед судом по статьям о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору и организованной группой, вымогательстве и краже с проникновением в помещение, совершенным организованной группой.







С июня по ноябрь прошлого года банда орудовала на территории Орджоникидзевского района Уфы, вымогая у подростков деньги и телефоны. От действий налетчиков пострадали девять несовершеннолетних, которым они угрожали оружием. При этом троих они вывезли на машине в гаражных кооператив, где избили, пока не заручились обещанием заплатить деньги.



Также сообщники совершили две кражи из «Пятерочки» и «Байрама». Ночью они выбили входные двери и укради алкоголь и сигареты до приезда сотрудников охраны и полицейских.





По данным пресс-службы следкома Башкортостана, двоих преступников сотрудники МВД задержали при очередной попытке вымогательства, а ущерб от действий банды составил почти 200 тысяч рублей. Трое фигурантов дела признали свою вину лишь частично, а остальные отказались признавать вины. При этом трое членов банды уже была судимы за аналогичные преступления. Теперь всем участникам преступной группы придется ответить за содеянное перед судом.



В адрес МВД следователи внесли представление с требованием устранить обстоятельства, способствующие совершению подростками вымогательств. В итоге троих сотрудников органов МВД привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.





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