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Женщину из Башкирии, жестоко убившую 7-месячную дочь, осудили на 14 лет

Женщину из Башкирии, жестоко убившую 7-месячную дочь, осудили на 14 лет

12:06, 04 дек 2021

Челябинский областной суд огласил приговор уроженке Башкирии 23-летней Диане Х. Она признана виновной в умышленном причинении смерти малолетнему.

Как сообщили в пресс-службе суда, в ночь на 4 декабря 2020 года пьяная обвиняемая находилась в гостях у сестры в Магнитогорске вместе с семимесячной дочерью. Держа на руках ребенка, будучи раздраженной из-за продолжительного плача малютки, она с силой бросила девочку в сторону дверного проема кухни. Малышка ударилась головой о косяк и упала на пол. Спустя шесть дней девочка скончалась в больнице от закрытой тупой травмы головы.

Об обвиняемой известно, что она имеет среднее специальное образование, не трудоустроена, не замужем, ранее судима.


Женщина вину не признала, пояснила, что она находилась в сонном и заторможенном состоянии из-за приема лекарств, случайно ударила дочь о дверной косяк и выронила ее из рук.

«В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учел наличие второго 2-летнего ребенка. В качестве отягчающих обстоятельств признано совершение преступления в отношении несовершеннолетней родителем, в состоянии алкогольного опьянения», - проинформировали в ведомстве.

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Жительнице Башкирии назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год (исполняется после освобождения из мест лишения свободы).

Приговор пока не вступил в законную силу, решение может быть обжаловано.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: криминал
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