Женщину из Башкирии, жестоко убившую 7-месячную дочь, осудили на 14 лет
12:06, 04 дек 2021
Челябинский областной суд огласил приговор уроженке Башкирии 23-летней Диане Х. Она признана виновной в умышленном причинении смерти малолетнему.
Как сообщили в пресс-службе суда, в ночь на 4 декабря 2020 года пьяная обвиняемая находилась в гостях у сестры в Магнитогорске вместе с семимесячной дочерью. Держа на руках ребенка, будучи раздраженной из-за продолжительного плача малютки, она с силой бросила девочку в сторону дверного проема кухни. Малышка ударилась головой о косяк и упала на пол. Спустя шесть дней девочка скончалась в больнице от закрытой тупой травмы головы.
Об обвиняемой известно, что она имеет среднее специальное образование, не трудоустроена, не замужем, ранее судима.
Женщина вину не признала, пояснила, что она находилась в сонном и заторможенном состоянии из-за приема лекарств, случайно ударила дочь о дверной косяк и выронила ее из рук.
Приговор пока не вступил в законную силу, решение может быть обжаловано.