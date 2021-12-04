Женщину из Башкирии, жестоко убившую 7-месячную дочь, осудили на 14 лет

12:06, 04 дек 2021

Челябинский областной суд огласил приговор уроженке Башкирии 23-летней Диане Х. Она признана виновной в умышленном причинении смерти малолетнему.







Как сообщили в пресс-службе суда, в ночь на 4 декабря 2020 года пьяная обвиняемая находилась в гостях у сестры в Магнитогорске вместе с семимесячной дочерью. Держа на руках ребенка, будучи раздраженной из-за продолжительного плача малютки, она с силой бросила девочку в сторону дверного проема кухни. Малышка ударилась головой о косяк и упала на пол. Спустя шесть дней девочка скончалась в больнице от закрытой тупой травмы головы.



Об обвиняемой известно, что она имеет среднее специальное образование, не трудоустроена, не замужем, ранее судима.





Женщина вину не признала, пояснила, что она находилась в сонном и заторможенном состоянии из-за приема лекарств, случайно ударила дочь о дверной косяк и выронила ее из рук.

«В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учел наличие второго 2-летнего ребенка. В качестве отягчающих обстоятельств признано совершение преступления в отношении несовершеннолетней родителем, в состоянии алкогольного опьянения», - проинформировали в ведомстве.

Читайте также: В Башкирии преступная группа из 7 человек занималась вымогательством и разбоем

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Жительнице Башкирии назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год (исполняется после освобождения из мест лишения свободы).Приговор пока не вступил в законную силу, решение может быть обжаловано.