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Житель Башкирии зарезал парализованного отца, чтобы не ухаживать за ним

Житель Башкирии зарезал парализованного отца, чтобы не ухаживать за ним

16:55, 07 дек 2021

Верховный суд Башкирии вынес решение по делу об убийстве 46-летним жителем Бижбулякского района пожилого мужчины. Об этом сообщили сегодня в пресс-центре республиканской прокуратуры.

Обвиняемого признали виновным в убийстве лица, который находился в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России). 

В суде получены сведения, что обвиняемый долгое время ухаживал за парализованным престарелым отцом. В январе текущего года, не желая больше осуществлять уход за инвалидом, обвиняемый нанес беспомощному удар ножом в область груди. От полученного ранения потерпевший умер на месте.


Преступник полностью признал вину. Суд приговорил его к 14 годам  заключения с колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Бижбулякский район происшествия криминал
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