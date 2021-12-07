Житель Башкирии зарезал парализованного отца, чтобы не ухаживать за ним

16:55, 07 дек 2021

Верховный суд Башкирии вынес решение по делу об убийстве 46-летним жителем Бижбулякского района пожилого мужчины. Об этом сообщили сегодня в пресс-центре республиканской прокуратуры.







Обвиняемого признали виновным в убийстве лица, который находился в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России).



В суде получены сведения, что обвиняемый долгое время ухаживал за парализованным престарелым отцом. В январе текущего года, не желая больше осуществлять уход за инвалидом, обвиняемый нанес беспомощному удар ножом в область груди. От полученного ранения потерпевший умер на месте.





Преступник полностью признал вину. Суд приговорил его к 14 годам заключения с колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.



На данный момент приговор в законную силу не вступил.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram