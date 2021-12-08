Житель Башкирии убил двух женщин и спрятал расчлененные тела у кладбища

15:46, 08 дек 2021

Верховный суд Башкирии огласил приговор в отношении 43-летнего жителя Стерлитамака, обвиняемого в убийстве и изнасиловании женщин.







По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в апреле 2006 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей жены. Он же в сентябре 2020 года изнасиловал женщину, с которой познакомился за несколько месяцев до преступления.



В октябре 2007 года и в октябре 2020 года подсудимый пригласил к себе домой ранее знакомых женщин, которых убил из-за личной неприязни. Чтобы скрыть следы преступлений, он расчленил трупы и спрятал в безлюдных местах у реки и кладбища.





Мужчина не признал свою вину. Преступления удалось раскрыть благодаря детализации телефонных звонков, согласно которым последним с кем общались жертвы являлся обвиняемый.



Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. По одному из эпизодов по ч. 1 ст. 132 УК РФ освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.





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