Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Житель Башкирии убил двух женщин и спрятал расчлененные тела у кладбища

Житель Башкирии убил двух женщин и спрятал расчлененные тела у кладбища

15:46, 08 дек 2021

Верховный суд Башкирии огласил приговор в отношении 43-летнего жителя Стерлитамака, обвиняемого в убийстве и изнасиловании женщин.

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в апреле 2006 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей жены. Он же в сентябре 2020 года изнасиловал женщину, с которой познакомился за несколько месяцев до преступления.

В октябре 2007 года и в октябре 2020 года подсудимый пригласил к себе домой ранее знакомых женщин, которых убил из-за личной неприязни. Чтобы скрыть следы преступлений, он расчленил трупы и спрятал в безлюдных местах у реки и кладбища.


Мужчина не признал свою вину. Преступления удалось раскрыть благодаря детализации телефонных звонков, согласно которым последним с кем общались жертвы являлся обвиняемый.

Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. По одному из эпизодов по ч. 1 ст. 132 УК РФ освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.


Читайте также:

Житель Башкирии зарезал парализованного отца, чтобы не ухаживать за ним
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке криминал
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: