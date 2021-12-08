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Владимира Севастьянова назначили начальником УГИБДД по Башкирии

Владимира Севастьянова назначили начальником УГИБДД по Башкирии

15:58, 08 дек 2021

Приказом МВД России от 7 декабря 2021 г. №1195 л/с полковник полиции Владимир Александрович Севастьянов назначен на должность начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Башкортостан.

Владимир Александрович родился 1 марта 1980 г. в г.Нефтекамск Республики Башкортостан. В 2000 году окончил Уфимский юридический институт МВД России. В ноябре этого же года назначен на должность госинспектора дорожного надзора ОГИБДД УВД г.Нефтекамск. С марта 2003 г. по июнь 2010 г. в городском полку ДПС прослужил на различных должностях от заместителя командира взвода до командира батальона полка дорожно-патрульной службы ГИБДД при УВД по г. Уфа. 


С июня 2010 г. руководил деятельностью отдела дорожно-патрульной службы, розыска и административной практики Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан. В декабре 2013 г. как наиболее подготовленный сотрудник выдвинут на должность командира полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе. В ноябре 2018 г. назначен заместителем начальника Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан. 

Награжден медалями МВД России "За доблесть в службе", "За верность долгу", "За отличие в службе" трёх степеней.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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