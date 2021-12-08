Кому грозит штраф за уже застекленный балкон

16:34, 08 дек 2021

Один из руководителей Российской Адвокатской Гильдии Е. Корчаго пояснил, что штрафам за незаконное остекление будут подвержены владельцы жилья, у которых к 01.03.2022 г. на руках не окажется соответствующего разрешения.







"Граждане, во владении которых имеется любая форма недвижимости, обязаны получить необходимое разрешение на остекление балконов. Штраф вынуждены будут заплатить те, кто не успел получить сопутствующий документ ко времени вступления в силу нововведений" - добавил юрист.



В случае, если балкон был остеклен до марта будущего года, местные власти могут обратиться в суд и пожаловаться на владельца квартиры, добавил юрист. Наряду со штрафом, суд может вынудить собственника демонтировать остекление балкона.





Читайте также: В России ввели штрафы за незаконное остекление балконов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram