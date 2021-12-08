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Путин назначил нового прокурора Башкирии

Путин назначил нового прокурора Башкирии

18:10, 08 дек 2021

Прокуратуру Башкирии возглавил Игорь Пантюшин. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин сегодня, 8 декабря.

— Назначить на 5-летний срок Пантюшина Игоря Станиславовича прокурором Республики Башкортостан, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

Игорь Пантюшин родился 22 ноября 1966 года в Тамбовской области. Окончил Воронежский государственный университет. С 2003 по 2013 год занимал должность прокурора Липецкой области. До назначения прокурором Башкирии он возглавлял прокуратуру Владимирской области.


За 2020 год Игорь Пантюшин задекларировал доход в 3,5 миллиона рублей, а годом ранее — 3,4 миллиона рублей. Прокурор женат, имеет сына, вся семья живет в служебной квартире площадью 102,7 квадрата. Собственного жилья, судя по сведениям о доходах, у Пантюшина нет, но есть гараж площадью 21,6 квадрата. Автомобиля у него при этом нет.

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Источник: ufa1.ru
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