В Башкирии замначальника МЧС обвинили в халатности, из-за которой в пожаре погибли 11 пенсионеров
20:06, 09 дек 2021
Заместитель начальника Учалинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Башкирии, 37-летний Фархат Абдуллин сядет на скамью подсудимых из-за халатности, в результате которой в Доме милосердия сгорели 11 пенсионеров. Как сообщили в республиканской прокуратуре сегодня, 9 декабря, обвинительное заключение утвердили и направили в суд.
По версии следствия, Фархат Абдуллин в январе 2020 года узнал из СМИ о доме престарелых в деревне Ишбулдино. Он выявил там нарушения закона о пожарной безопасности, но необходимую проверку не провел. А уже в декабре 2020 года в пансионате произошел пожар, где погибли 11 пожилых людей.
— Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд, — прокомментировали в прокуратуре.
Фархату Абдуллину может грозить до 7 лет тюрьмы.