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В Башкирии 4-летнюю девочку, которую отец увез в неизвестном направлении, нашли и вернули матери

В Башкирии 4-летнюю девочку, которую отец увез в неизвестном направлении, нашли и вернули матери

17:27, 11 дек 2021

Судебные приставы разыскали четырехлетнюю девочку, которая по решению суда должна проживать с мамой в Башкирии. Благодаря профессиональной работе служб, ребенка удалось передать матери в дружественной атмосфере, родители смогли договориться, как будут воспитывать детей после развода.

Об этой истории рассказали судебные приставы Башкирии.

- На исполнение в отдел судебных приставов Уфимского района УФССП России по РБ поступил исполнительный документ немедленного исполнения, определяющий место жительства годовалого и четырехлетнего детей с мамой, - сообщили в ведомстве.

Оказалось, что четырехлетнюю девочку забрал отец и убыл в неизвестном направлении.


Судебные приставы нашли ребенка в Белгородской области. Их коллеги из другого региона связались с отцом, провели с ним беседу, и он согласился добровольно передать ребенка матери.

- Судебные приставы организовали перелет матери, и коллеги с УФССП по Белгородской области, в присутствии представителей органов опеки и попечительства передали ей ребенка в спокойной дружелюбной обстановке, - сообщили в ведомстве - Родители девочки спокойно поговорили, и это оставляет надежду на то, что им удастся договориться совместно воспитывать своих двоих детей.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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