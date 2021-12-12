Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Аскинском районе Башкирии из-за паутины, грязи и мусора закрыли школьные мастерские

В Аскинском районе Башкирии из-за паутины, грязи и мусора закрыли школьные мастерские

18:54, 12 дек 2021

В Аскинском районе Башкирии из-за нарушений санитарных мер на 15 суток закрыли мастерскую сельской школы.

О необычной истории рассказали в Караидельском межрайонном суде. Во время плановой проверки местной школы специалисты Роспотребнадзор обнаружили помещение мастерской с явными нарушениями санитарных норм. В эксплуатируемом помещении долгое время не проводили уборку, на стенах была паутина, а подсобное помещение было завалено мусором вперемешку с используемыми предметами. В итоге об административном правонарушении сообщили в суд.

Представители школы не стали отрицать свою вину и пообещали в скором времени устранить все недостатки. Тем не менее, подсобку и мастерскую школы решили закрыть на 15 суток.


Читайте также:

В Башкирии 4-летнюю девочку, которую отец увез в неизвестном направлении, нашли и вернули матери
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Аскинский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: