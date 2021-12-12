В Аскинском районе Башкирии из-за паутины, грязи и мусора закрыли школьные мастерские
18:54, 12 дек 2021
В Аскинском районе Башкирии из-за нарушений санитарных мер на 15 суток закрыли мастерскую сельской школы.
О необычной истории рассказали в Караидельском межрайонном суде. Во время плановой проверки местной школы специалисты Роспотребнадзор обнаружили помещение мастерской с явными нарушениями санитарных норм. В эксплуатируемом помещении долгое время не проводили уборку, на стенах была паутина, а подсобное помещение было завалено мусором вперемешку с используемыми предметами. В итоге об административном правонарушении сообщили в суд.
Представители школы не стали отрицать свою вину и пообещали в скором времени устранить все недостатки. Тем не менее, подсобку и мастерскую школы решили закрыть на 15 суток.