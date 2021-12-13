В Мечетлинском районе оштрафовали главу сельсовета из-за незавершенного благоустройства парка культуры и отдыха
11:01, 13 дек 2021
Прокуратура Мечетлинского района проверила работу администрации Большеустьикинского сельсовета и обнаружила нарушения контракта с подрядчиком. Общая сумма договора составила 6,3 млн рублей.
Было установлено, что исполняя нацпроект «Жилье и городская среда», в селе начали благоустройство местного парка культуры и отдыха в микрорайоне «Южный», в планах также было установить площадку скейт-парка. Для этого администрация Большеустьикинского сельсовета заключила контракт со строительной организацией ООО «Тепловик».
Глава сельсовета принял у подрядчика все работы и оплатил их в полном объеме. Однако свою работу организация выполнила не до конца. Часть парка осталась без асфальта, а вместе с ней и скейт-площадки. Не завершили и другие строительно-монтажные работы.
Главу сельского поселения оштрафовали за нарушение порядка заключения контракта. Ему было внесено представление.