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В Учалинском районе Башкирии экс-сотрудника ГИБДД осудили за взяточничество и попытку мошенничества

В Учалинском районе Башкирии экс-сотрудника ГИБДД осудили за взяточничество и попытку мошенничества

11:41, 13 дек 2021

Экс-инспектору дорожно-патрульной службы Учалинский районный суд вынес приговор. Его признали виновным в попытке мошенничества и в получении взятки.

Суд установил, что в сентябре 2019 года 36-летний сотрудник ГИБДД узнал, что мировой судья будет рассматривать дело местного жителя, который сел за руль пьяным. Полицейский решил обмануть мужчину, сказав, что поможет замять этот случай взамен на дорогостоящий смартфон, который якобы будет передан судье. Однако водитель от предложения отказался и обратился в полицию.

Также в июне 2020 года сотрудник ГИБДД получил 4 тысячи рублей от продавца автозапчастей. Мужчина был лишен водительских прав, но планировал и дальше ездить на машине благодаря обвиняемому.


Подсудимый свою вину не признал, со службы был уволен. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком также на 3 года. Мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей. Прокуратура планирует приговор обжаловать, посчитав его слишком мягким.

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Источник: proural.info
Теги: Учалинский район
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