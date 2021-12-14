В Чишминском районе Башкирии закрыли частный реабилитационный центр для наркоманов и душевнобольных

11:37, 14 дек 2021

В селе Алкино-2 Чишминского района Башкирии по требованию прокуратуры закрыли частный реабилитационный центр для наркоманов и душевнобольных. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба надзорного ведомства.







Рехаб был открыт в конце 2020 года. Здание под него – жилой бревенчатый дом – компании «Эверест» сдал в аренду уфимец. На днях с проверкой в центр наведалась прокуратура – на момент инспекции там проживало более 10 человек.





Надзорное ведомство установило, что помещение организации не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. По материалам проверки директора фирмы оштрафовали на 10 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура через суд запретила сдавать жилое здание для реабилитации наркозависимых. Сейчас центр закрыт.





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