Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Чишминском районе Башкирии закрыли частный реабилитационный центр для наркоманов и душевнобольных

В Чишминском районе Башкирии закрыли частный реабилитационный центр для наркоманов и душевнобольных

11:37, 14 дек 2021

В селе Алкино-2 Чишминского района Башкирии по требованию прокуратуры закрыли частный реабилитационный центр для наркоманов и душевнобольных. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Рехаб был открыт в конце 2020 года. Здание под него – жилой бревенчатый дом – компании «Эверест» сдал в аренду уфимец. На днях с проверкой в центр наведалась прокуратура – на момент инспекции там проживало более 10 человек.


Надзорное ведомство установило, что помещение организации не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. По материалам проверки директора фирмы оштрафовали на 10 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура через суд запретила сдавать жилое здание для реабилитации наркозависимых. Сейчас центр закрыт.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Чишминский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: