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Убившему педофила уфимцу Владимиру Санкину оставили без изменений приговор суда

Убившему педофила уфимцу Владимиру Санкину оставили без изменений приговор суда

14:48, 14 дек 2021

Суд в Самаре закончил рассматривать кассационную жалобу на приговор Владимиру Санкину, который сейчас отбывает наказание за то, что спас детей от педофила, правда перестарался и убил его. 

Все произошло в январе прошлого года в Уфе. На улице к Санкину подбежал ребенок и попросил о помощи, рассказав, что его друга насильно удерживает дома незнакомый мужчина. Услышав об этом, спаситель сразу же бросился на помощь и во время потасовки с извращенцем нанес ему тяжелейшие травмы. 

Насильник Владимир Зайцев, который оказался педофилом-рецидивистом, скончался по дороге в больницу. В результате Санкин получил 8 лет колонии. 


Судья, вынося такое решение, следовал строго букве закона, не придерешься. Но чисто по-человечески - приговор очень неоднозначный - да, убийство было, однако обстоятельства должны были повлиять на жесткость приговора. 

Позже Верховный суд Башкирии смягчил наказание до 6 лет. И вот сегодня кассационный суд оставил этот приговор без изменений. 

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Источник: ren.tv
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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