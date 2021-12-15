В Стерлитамаке начальник колонии с подельниками «зарабатывал» на тюремных обедах

14:12, 15 дек 2021

Следственный комитет Башкирии направил в суд очередное обвинительное заключение. В этот раз его фигурантами стали 43-летний бывший начальник исправительной колонии № 21, его 38-летний заместитель и 61-летняя жительница Стерлитамака. Им — в зависимости от роли и степени участия — предъявлены обвинения за присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного подлога, группой лиц по предварительному сговору, а также пособничеству в его совершении.







Правоохранители выяснили, что экс-начальник колонии в апреле 2020 года договорился с жительницей Стерлитамака, которая ранее готовила обеды сотрудникам колонии. Они заключили 3 фиктивных госконтракта на якобы приготовление пищи. Их стоимость — 225 тысяч рублей. Но по факту участники сговора поделили деньги между собой, а обеды для работников колонии готовили осужденные. Нанесенный бюджету колонии ущерб оценили в 328 тысяч рублей — с учетом обязательных соцотчислений.





Стоит отметить, что обвиняемые и вину признали, и возместили ущерб. Однако их дальнейшую судьбу определит суд.

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