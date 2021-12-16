В Стерлитамаке суд признал виновной пенсионерку, которую полицейские протащили по асфальту

20:46, 16 дек 2021

Стерлитамакский городской суд признал виновной Валентину Звонореву в нарушении санитарных норм и вынес ей предупреждение. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил адвокат женщины Павел Осипов.







Напомним, 65-летняя пенсионерка села в междугородний автобус, но сотрудники полиции вытащили ее из транспорта, потому что у нее не было справки о вакцинации. Сама Звонорева позднее рассказала, что на тот момент даже не знала, что такое QR-код.





— Нарушение санитарных норм связано с тем, что она не предъявила документы в общественном транспорте. По этой статье всех опросили, но вынесли предупреждение без штрафа, признали всё-таки виновной, несмотря на то что к протоколу огромные вопросы, — объяснил Павел Осипов. — Но дело о сопротивлении сотрудникам полиции прекратили и штраф в 2000 рублей отменили. Сотрудники полиции были очень недовольны сегодняшним постановлением. Лица прям не было на них. У них есть право обжаловать, но никаких реальных шансов нет.





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