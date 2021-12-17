Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Бирском районе Башкирии ревнивец несколько раз ударил свою жену головой о пол

В Бирском районе Башкирии ревнивец несколько раз ударил свою жену головой о пол

11:06, 17 дек 2021

В башкирском городе Бирске местный житель из ревности трижды ударил свою жену головой о пол. На днях мужчине вынесли приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в июле текущего года. Ночью 46-летний подсудимый был с супругой в гостях, когда ей на телефон позвонил знакомый. Муж приревновал женщину, и когда они в четыре утра вернулись домой, набросился на нее. Сначала он ударил ее правой рукой в область головы, из-за чего она упала. Затем мужчина взял жену за волосы и не менее трех раз ударил ее о пол.

Потерпевшая получила сразу несколько повреждений: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, внутримозговую гематому височной доли, кровоподтеки и ушибов головы, а также туловища и конечностей.


На суде мужчина признал вину и раскаялся в преступлении. Его жена заявила о примирении.

Подсудимого признали виновным и приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно. Его обязали встать на учет и дважды в месяц приходить на регистрацию. Кроме того, ему запрещено менять место жительства и работу без уведомления.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Бирский район происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: