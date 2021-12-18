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Мэрия Уфы подала в суд на частного перевозчика Искалина

Мэрия Уфы подала в суд на частного перевозчика Искалина

11:43, 18 дек 2021

Управление транспорта и связи мэрии Уфы подало иск к частному перевозчику Виктору Искалину в Арбитражный суд Башкирии. Это следует из картотеки дел суда.

Заявление еще не принято к производству, суть исковых требований не раскрывается. Сам иск был зарегистрирован накануне, 17 декабря, в тот же день, когда мэр Уфы Сергей Греков на пресс-конференции обещал решить конфликт с Искалиным до конца года.

— Мы работаем с каждым перевозчиком. Если он оказывает качественную услугу, то мы к нему претензий не имеем. Если некачественную, то мы к нему претензии имеем, — сказал тогда он. — Сейчас мы их решаем в рабочем порядке. Я уверен, что до конца года мы все вопросы с [Искалиным] решим.


Сам Виктор Искалин сообщил о том, что пока также не знает сути исковых требований управления транспорта. В мэрии Уфы на момент написания этого материала ситуацию не прокомментировали.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа
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