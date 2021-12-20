Юристы назвали возраст выхода на пенсию в 2022 году

09:24, 20 дек 2021

В 2022 году, в рамках пенсионной реформы, в России увеличится возраст выхода на пенсию: мужчины смогут выходить на пенсию в 61,5 год, а женщины в 56,5 лет. При этом если женщина имеет 37 и более лет трудового стажа, то она сможет выйти на пенсию в 55 лет.







«В первом полугодии 2022 года получить пенсионные выплаты по старости смогут женщины, которые достигли возраста 56,5 лет, и родившиеся во второй половине 1965 года. Что касается мужчин, то они начнут получать пенсионные выплаты в том случае, если они достигли 61,5 летнего возраста. Для всех категорий граждан немного повысится пенсионный коэффициент — с 21 до 23,4 балла, а также количество лет стажа для назначения пенсии — с 12 до 13», — сообщил доктор юридических наук Иван Соловьев в разговоре с «Российской газетой».





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Юрист отметил, что мужчины, которые имеют более 42 лет трудового стажа, смогут выходить на пенсию на два года раньше — в 60 лет. Женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, если у них есть 37 лет трудового стажа.