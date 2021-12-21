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Житель Стерлибашевского района Башкирии до смерти избил свою возлюбленную

Житель Стерлибашевского района Башкирии до смерти избил свою возлюбленную

18:08, 21 дек 2021

В Стерлибашевском районе Башкирии местный житель до смерти забил свою возлюбленную. На днях 46-летнему мужчине вынесли приговор. Его судили по уголовной статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом.

Все произошло в мае текущего года. Подсудимый, находясь на ферме, повздорил со своей женщиной на почве ревности. Во время ссоры он руками и ногами нанес ей не менее тридцати ударов по голове и не менее четыре – в область живота. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

На суде мужчина полностью признал вину и заявил, что не желал смерти своей подруге. Его приговорили к восьми годам колонии особого режима.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Стерлибашевский район происшествия криминал
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