В Башкирии пенсионер 13 лет отсидел в тюрьме за убийство, которого не совершал

09:04, 22 дек 2021

Конституционный суд России рассмотрел жалобу по делу Фатхуллы Исхакова и признал, что региональные суды и прокуроры неправильно толковали закон, и дело подлежит пересмотру.







Речь идет о 83-летнем пенсионере из республики, в 1959 году его обвинили в убийстве двух девушек и приговорили к длительному заключению. Он отсидел в тюрьме 13 лет. Как вдруг реальный убийца сознался в содеянном. Было установлено, что Исхаков был оговорен четверыми свидетелями, а судебно-медицинский эксперт дал ошибочное заключение - на самом деле у потерпевших был неверно определен вред здоровью. Были лишь порезы, а не переломы черепа.



Однако, процедура производства по вновь открывшимся обстоятельствам устроена так, что суд отменяет приговор только если будет внесено заключение прокурора. А если нет, то и реабилитации не будет.





11 февраля 2020 года следственный комитет принял понятное постановление, которое исключает виновность Фатхуллы Исхакова. В связи с этим, как утверждал адвокат пенсионера, прокуратура должна была инициировать пересмотр приговора. Однако дело приобрело внезапный поворот – прокурор Миякинского района отменил постановление следственного комитета. Фатхулла Исхаков с такой несправедливостью мириться был не намерен.



— Мы с Исхаковым обжалуем решение прокурора в суд и доказываем, что суд должен отменить приговор даже если нет заключения прокурора. Иначе какой смысл судебного обжалования решения прокурора. Башкирские суды и кассация нам доказывали обратное. Якобы если даже есть основания для отмены приговора и пересмотра дела, без заключения прокурора этого сделать нельзя. Так на протяжении нескольких лет. В марте я подал жалобу в Конституционный суд. И вот сегодня суд признал, что для отмены приговора по вновь открывшимся и новым обстоятельствам заключения прокурору необязательно. Это может сделать и сам суд. И самое главное КС признал, что в деле Исхакова основания для отмены приговора и пересмотра дела установлены,— подчеркнул его юрист Виталий Буркин.













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