Главу Кушнаренковского района Башкирии Руслана Гизатуллина обвинили в превышении должностных полномочий

18:46, 23 дек 2021

В отношении главы администрации Кушнаренковского района 45-летнего Руслана Гизатуллина прокуратура Кушнаренковского района утвердила обвинительное заключение. По информации ведомства, его обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).







По данным прокуратуры, в июне 2009 года он передал в аренду компании ООО «Авента» земельный участок площадью 145 га сельскохозяйственного значения в Старокамышлинском сельсовете.



В октябре 2019 года он провел аукцион по продаже этого участка, передав той же компании права собственности по заниженной цене 5,1 млн руб. В результате был отчужден участок рыночной стоимостью 8,7 млн руб.





Кроме того, в период с декабря 2019 по март 2020, как установили в надзорном органе, Гизатуллин требовал от главы Старокамышлинского сельсовета провести публичные слушания по вопросу перевода категории этого участка, чтобы разместить там базу отдыха.

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Фото: со страницы Руслана Гизатулина/Вконтакте