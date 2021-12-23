Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Главу Кушнаренковского района Башкирии Руслана Гизатуллина обвинили в превышении должностных полномочий

Главу Кушнаренковского района Башкирии Руслана Гизатуллина обвинили в превышении должностных полномочий

18:46, 23 дек 2021

В отношении главы администрации Кушнаренковского района 45-летнего Руслана Гизатуллина прокуратура Кушнаренковского района утвердила обвинительное заключение. По информации ведомства, его обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По данным прокуратуры, в июне 2009 года он передал в аренду компании ООО «Авента» земельный участок площадью 145 га сельскохозяйственного значения в Старокамышлинском сельсовете.

В октябре 2019 года он провел аукцион по продаже этого участка, передав той же компании права собственности по заниженной цене 5,1 млн руб.  В результате был отчужден участок рыночной стоимостью 8,7 млн руб. 


Кроме того, в период с декабря 2019 по март 2020, как установили в надзорном органе, Гизатуллин требовал от главы Старокамышлинского сельсовета провести публичные слушания по вопросу перевода категории этого участка, чтобы разместить там базу отдыха.  

Читайте также:

В Башкирии из-за уголовного дела отстранили от работы главу района
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: со страницы Руслана Гизатулина/Вконтакте
Теги: Кушнаренковский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: