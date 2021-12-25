Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 января 2022 года

21:45, 25 дек 2021

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил в Telegram-канале своим подписчикам, что с 1 января 2022 года вступают в силу новые законы. О десяти из них, самых важных на его взгляд, Володин рассказал.







1. Так, важная новация касается материнского капитала. В силу вступают нормы, согласно которым материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции. Размер материнского капитала будет ежегодно пересматриваться 1 февраля.



2. Страховые и социальные пенсии по инвалидности, пенсии по предложению органов службы занятости будут назначаться в беззаявительном порядке. Не нужно будет писать заявления и на социальные доплаты к пенсии, например, до уровня прожиточного минимума. Кроме того, ПФР будет раз в три года уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, как происходи формирование их пенсии.



3. Увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Выплата положена, если среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособноно населения в регионе. Раньше этот показатель брался на II квартал предыдущего года, а теперь — на год обращения за выплатой. Вырастет и размер пособия, он будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой.





4. Граждане смогут получать информацию о мерах соцподдержки при личном посещении органов власти и местного самоуправления, специализированных организаций и МФЦ. Пока они могут это сделать через портал Госуслуг и по бесплатному номеру.



5. Государство может вернуть гражданам часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Это стало частью социального вычета. Применить его можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года.



6. Иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей будут обязаны открыть в России филиал, представительство или уполномоченное лицо.



7. Если гражданин не хочет проходить идентификацию или аутентификацию с с использованием его персональных данных, то это не сможет стать основанием для отказа ему в обслуживании или в предоставлении государственной и муниципальнй услуги.









8. Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями. Совет директоров Банка России будет определять виды займов и кредитов, которых будут касаться эти меры, и порядок ограничения.



9. По всей стране начнет действовать номер вызова экстренных служб — 112.



10. С января зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы не смогут работать без лицензии. Как указано, эта мера обеспечит содержание животных в надлежащих условиях.





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Фото: госдума