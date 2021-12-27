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В Башкирии, из-за раздачи земель на 30 млн рублей, будут судить мэра Октябрьского

В Башкирии, из-за раздачи земель на 30 млн рублей, будут судить мэра Октябрьского

10:29, 27 дек 2021

За превышение должностных полномочий чиновник может сесть в тюрьму на 7 лет.

Прокуратура Октябрьского направила в суд обвинительное заключение по делу 61-летнего мэра Алексея Шмелева. Его считают виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Максимальное наказание, которое грозит чиновнику, — до 7 лет лишения свободы. О том, что Алексей Шмелев стал фигурантом уголовного дела, стало известно 21 февраля 2020 года. Чиновник свою вину не признает.


За время следствия было установлено, что в 2015 году в аукционе незаконно выиграла компания ООО «Стройзаказчик», связанная с администрацией города. Организация получила в аренду 3 участка общей площадью 50 тысяч квадратных метров, кадастровая стоимость которых — 30 миллионов рублей. Территорию планировалось застроить малоэтажными домами. В феврале 2016 года у земли изменился статус — использование под индивидуальное жилищное строительство. Все это было сделано незаконно. Землю поделили на 50 участков, а цена годовой арендной платы снизилась. Далее без торгов территории ушли 27 новым собственникам, в числе которых — жена мэра.

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Источник: proural.info
Фото: с личной страницы Алексея Шмелева
Теги: Октябрьский
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