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В Башкирии мужчина изнасиловал и изувечил женщину-таксиста

В Башкирии мужчина изнасиловал и изувечил женщину-таксиста

16:38, 27 дек 2021

Учалинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Свердловской области по статьям «изнасилование», «разбой» и «угон автомобиля».

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, ночью в феврале 2021 года, обвиняемый, находясь на автовокзале в Белорецке, сел в автомобиль к 35-летней женщине, занимающейся частным извозом. Мужчина попросил довезти его до Учалов. В пути следования он потребовал остановить машину, накинул провод от зарядного устройства мобильного телефона на шею водителя, стал душить и наносить удары имеющимся при себе ножом, угрожая убийством.

Оказав активное сопротивление, потерпевшей удалось покинуть автомобиль. Но фигурант уголовного дела догнал её и жестоко избил, отчего водитель потеряла сознание. Связав руки, он положил её на заднее сиденье, вывез в безлюдное место и изнасиловал. После случившегося обвиняемый, накинув ремень на шею, заставил женщину сесть за руль, довезти его до Учалов и забрал деньги - 6700 рублей. Прибыв в город, мужчина скрылся и был задержан через два дня в доме своего родственника.


Обвиняемый частично признал вину в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: происшествия криминал
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