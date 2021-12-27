В Башкирии мужчина изнасиловал и изувечил женщину-таксиста

16:38, 27 дек 2021

Учалинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Свердловской области по статьям «изнасилование», «разбой» и «угон автомобиля».







По информации пресс-службы прокуратуры РБ, ночью в феврале 2021 года, обвиняемый, находясь на автовокзале в Белорецке, сел в автомобиль к 35-летней женщине, занимающейся частным извозом. Мужчина попросил довезти его до Учалов. В пути следования он потребовал остановить машину, накинул провод от зарядного устройства мобильного телефона на шею водителя, стал душить и наносить удары имеющимся при себе ножом, угрожая убийством.



Оказав активное сопротивление, потерпевшей удалось покинуть автомобиль. Но фигурант уголовного дела догнал её и жестоко избил, отчего водитель потеряла сознание. Связав руки, он положил её на заднее сиденье, вывез в безлюдное место и изнасиловал. После случившегося обвиняемый, накинув ремень на шею, заставил женщину сесть за руль, довезти его до Учалов и забрал деньги - 6700 рублей. Прибыв в город, мужчина скрылся и был задержан через два дня в доме своего родственника.





Обвиняемый частично признал вину в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram