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В Учалинском районе главу сельсовета обвинили в смерти растерзанного собаками 4-летнего мальчика

В Учалинском районе главу сельсовета обвинили в смерти растерзанного собаками 4-летнего мальчика

19:05, 28 дек 2021

Следком Башкирии сообщил, что главе Сафаровского сельсовета в Учалинском районе предъявили окончательное обвинение в халатности, из-за которой, по мнению следователей, погиб 4-летний мальчик. 

Следователи установили, что в период с сентября 2020 года по апрель 2021-го глава сельсовета игнорировал обращения жителей об опасных бездомных животных. Руководитель администрации не рассмотрел заявления, не ответил на них, не обратился в службу отлова животных, с которой был заключен договор. 

В результате произошедшего собаки сбились в стаю и 17 апреля 2021 года напали на катавшегося на велосипеде 4-летнего ребенка. Мальчик от полученных ран скончался на месте. 


«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на завершение расследования. Его ход и результаты находятся на контроле у руководства следственного управления республики», – сообщили в СК. 

Мальчик, напомним, катался на велосипеде на Школьной улице возле своего дома, когда на него напало несколько собак. После его нашли уже мертвым соседи. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Учалинский район происшествия
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