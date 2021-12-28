В Учалинском районе главу сельсовета обвинили в смерти растерзанного собаками 4-летнего мальчика

19:05, 28 дек 2021

Следком Башкирии сообщил, что главе Сафаровского сельсовета в Учалинском районе предъявили окончательное обвинение в халатности, из-за которой, по мнению следователей, погиб 4-летний мальчик.







Следователи установили, что в период с сентября 2020 года по апрель 2021-го глава сельсовета игнорировал обращения жителей об опасных бездомных животных. Руководитель администрации не рассмотрел заявления, не ответил на них, не обратился в службу отлова животных, с которой был заключен договор.



В результате произошедшего собаки сбились в стаю и 17 апреля 2021 года напали на катавшегося на велосипеде 4-летнего ребенка. Мальчик от полученных ран скончался на месте.





«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на завершение расследования. Его ход и результаты находятся на контроле у руководства следственного управления республики», – сообщили в СК.



Мальчик, напомним, катался на велосипеде на Школьной улице возле своего дома, когда на него напало несколько собак. После его нашли уже мертвым соседи.





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