В Башкирии в деле "золотого ДПСника" Ильдуса Шайбакова обнаружили дополнительные факты коррупции

19:12, 29 дек 2021

Следственный комитет обнаружил в деле "золотого ДПСника" Ильдуса Шайбакова очередную статью - взятку на 180 000 рублей







2-ой отдел башкирского СК выявил, что Айдар Гиндуллин, находящийся в звании майора, в 2017-2019 гг. с помощью посредников получил по 30 т.р. от 6-ти человек. За вознаграждение он способствовал получению водительских прав, минуя прохождение экзаменов. По данным эпизодам обвинение ему еще не выдвинуто.





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Гаишник, заручившись поддержкой Ильдуса Шайбакова и еще 5-ю нижестоящими по рангу сотрудников за 6 лет коррупционной деятельности получил около миллиарда рублей. Шайбаков по-прежнему пребывает в федеральном розыске, его заместитель Гиндуллин с сообщниками находятся в следственном изоляторе.