Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра

12:36, 31 дек 2021

Накануне, 30 декабря, Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательный технический осмотр личного транспорта. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.







Документ отменяет штрафы за отсутствие диагностической карты. От техосмотра освобождаются мотоциклы и легковушки, используемые людьми в личных целях. Также отмечено, что закон не распространяется на такси и служебный транспорт.



Отмечается, что сотрудники ГИБДД теперь не могут проводить техосмотр, если у водителя имеется диагностическая карта.



Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что законопроект намерены принять до конца 2021 года, чтобы он начал действовать уже в 2022 году.





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