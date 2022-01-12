Главе Кугарчинского района Башкирии оставили в силе приговор суда

11:52, 12 янв 2022

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор главе Кугарчинского района Гайсе Янбаеву. Информацию подтвердили в Объединенной пресс-службе судов РБ.







«11 января 2021 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РБ оставила приговор Советского районного суда от 31 августа 2021 в отношении Гайсы Янбаева без изменений, апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора – без удовлетворения», – ответили в пресс-службе.



Напомним, ранее сообщалось, что глава администрации Кугарчинского района, 41-летний главный бухгалтер ООО «Тавакан» и 55-летний индивидуальный предприниматель обвиняются в совместном сговоре и хищении 26 млн рублей. Однако сам Янбаев заявил, что «денег не брали».

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