Главе Кугарчинского района Башкирии оставили в силе приговор суда
11:52, 12 янв 2022
Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор главе Кугарчинского района Гайсе Янбаеву. Информацию подтвердили в Объединенной пресс-службе судов РБ.
«11 января 2021 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РБ оставила приговор Советского районного суда от 31 августа 2021 в отношении Гайсы Янбаева без изменений, апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора – без удовлетворения», – ответили в пресс-службе.