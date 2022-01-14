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В Башкирии на врача больницы завели 5 уголовных дел за подделку за подделку данных о вакцинации

В Башкирии на врача больницы завели 5 уголовных дел за подделку за подделку данных о вакцинации

21:59, 14 янв 2022

Участковый терапевт больницы в башкирском городе Нефтекамске стала фигурантом пяти уголовных дел за подделку данных о вакцинации против COVID-19. Следственный комитет республики обвинил 40-летнего специалиста в получении взятки, мелком взяточничестве и служебном подлоге.

– В июне 2021 года подозреваемая получила через посредника от администратора ювелирного магазина 42 тыс. рублей за изготовление заведомо подложной медицинской документации о проведении осмотров сотрудников магазина и родственников администратора перед вакцинацией и внесение […] ложных сведений о прохождении ими вакцинации от коронавирусной инфекции, – передала пресс-служба СК Башкирии.

В период с августа по сентябрь терапевт за аналогичные услуги через того же посредника получила мелкие взятки – 2-3 тыс. рублей – еще от троих человек. Кроме того, медик за 4,5 тыс. рублей выдала жителю Нефтекамска больничный лист при отсутствии законных оснований.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Нефтекамск криминал
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