В Башкирии на врача больницы завели 5 уголовных дел за подделку за подделку данных о вакцинации

21:59, 14 янв 2022

Участковый терапевт больницы в башкирском городе Нефтекамске стала фигурантом пяти уголовных дел за подделку данных о вакцинации против COVID-19. Следственный комитет республики обвинил 40-летнего специалиста в получении взятки, мелком взяточничестве и служебном подлоге.







– В июне 2021 года подозреваемая получила через посредника от администратора ювелирного магазина 42 тыс. рублей за изготовление заведомо подложной медицинской документации о проведении осмотров сотрудников магазина и родственников администратора перед вакцинацией и внесение […] ложных сведений о прохождении ими вакцинации от коронавирусной инфекции, – передала пресс-служба СК Башкирии.

В период с августа по сентябрь терапевт за аналогичные услуги через того же посредника получила мелкие взятки – 2-3 тыс. рублей – еще от троих человек. Кроме того, медик за 4,5 тыс. рублей выдала жителю Нефтекамска больничный лист при отсутствии законных оснований.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram