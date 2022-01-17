В Башкирии назначили нового начальника ОГИБДД по Иглинскому району

10:29, 17 янв 2022

Приказом министра внутренних дел по Республике Башкортостан на должность начальника отделения ГИБДД по Иглинскому району назначен старший лейтенант полиции Каюмов Ильвир Айратович.







Ильвир Айратович родился 18 мая 1986 года в г. Уфа. Службу в органах внутренних дел начал в 2003 году, в 2005 году окончил Уфимский юридический институт МВД России. Проработал на различных должностях, в том числе государственным инспектором дорожного надзора местного отделения ГИБДД. До момента назначения занимал должность старшего государственного инспектора БДД ГИБДД ОМВД России по Иглинскому району.

Ранее сообщалось о том, что начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан полковник полиции Владимир Севастьянов представил нового начальника Отдела ГИБДД УМВД России по г. Уфа. Им стал майор полиции Бикбулатов Равиль Рафилович.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ