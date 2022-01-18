В Благовещенском районе Башкирии назначили нового начальника ОГИБДД

10:16, 18 янв 2022

Приказом министра внутренних дел по Республике Башкортостан на должность начальника отделения ГИБДД по Благовещенскому району назначен старший лейтенант полиции Ильнур Бикбулатов.







Ильнур Ильфирович родился 24 марта 1991 года. В 2013 году окончил Уфимский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. Службу в Госавтоинспекции начал в сентябре 2013 года. С июля по декабрь 2014 года и в 2018 году находился в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе. С 2013 по 2020 года работал на должности инспектора ДПС. До момента своего назначения занимал должность заместителя командира взвода городского Полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Уфе.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ