Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Благовещенском районе Башкирии назначили нового начальника ОГИБДД

В Благовещенском районе Башкирии назначили нового начальника ОГИБДД

10:16, 18 янв 2022

Приказом министра внутренних дел по Республике Башкортостан на должность начальника  отделения ГИБДД по Благовещенскому району назначен старший лейтенант полиции Ильнур Бикбулатов.



Ильнур Ильфирович родился 24 марта 1991 года. В 2013 году окончил Уфимский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. Службу в Госавтоинспекции начал в сентябре 2013 года. С июля по декабрь 2014 года и в 2018 году находился в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе. С 2013 по 2020 года работал на должности инспектора ДПС. До момента своего назначения занимал должность заместителя командира взвода городского Полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Уфе.

Читайте также:

В Башкирии назначили нового начальника ОГИБДД по Иглинскому району
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Благовещенский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: