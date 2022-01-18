В Башкирии мужчина ударил лопатой полицейского

15:33, 18 янв 2022

В Октябрьском участковый полицейский выехал на вызов о повреждении чужого имущества к дому по проезду Сергея Лазо. Выяснилось, что 48-летний мужчина разбил окно и проник в чужой дом, чтобы найти свою сожительницу. Там находилась ее дочь.. Испугавшись, она позвонила хозяйке дома, которая и рассказала обо всем полиции.



Во время выяснения всех обстоятельств, подозреваемый пытался сбежать. Однако сотрудник полиции его остановил. В ответ на это мужчина схватился за лопату и ударил ею стража порядка.



Личность мужчины была установлена. Им оказался ранее судимый житель Бакалинского района Башкирии, который находился под административным надзором, но выехал на другую территорию, несмотря на запрет. На него завели уголовное дело по двум статьям. Октябрьский городской суд республики признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Гражданина также обязали выплатить компенсацию сотруднику полиции.

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