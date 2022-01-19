В Башкирии осудили застройщиков «Миловского парка»

09:09, 19 янв 2022

Отправится на 10 лет в колонию общего режима 40-летний Дмитрий Комлев, которого суд признал виновным в хищении двух млрд рублей, принадлежавших 1,2 тысячам дольщиков жилого комплекса «Миловский парк».





Его подельники – Павел Рыцев и Иван Арапов проведут за решеткой по шесть лет. Несмотря на тяжесть предъявленных обвинений, Дмитрий Комлев находился под домашним арестом – его арестовали прямо в зале суда.Интересно, что суд дал г-ну Комлеву максимальный срок, предусмотренный уголовным законодательством. Мужчины обвинялись сразу в двух тяжких преступлениях – групповом мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения и групповом причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана. Следователи установили, что обвиняемые действовали по предварительному сговору, то есть заранее имели умысел лишить денег дольщиков «Миловского парка».



Напомним, Дмитрия Комлева называют фактическим руководителем застройки «Миловского парка» несмотря на то, что в октябре 2015 года предприниматель вышел из состава учредителей фирмы-застройщика, и в 2016-м даже объявил себя банкротом. Однако, как установило следствие, именно он с 2013 по 2017 годы обналичивал средства, полученные по договорам долевого участия.



Обманутые дольщики были уверены, что их деньги ушли на реализацию другого проекта – модной среди уфимского бомонда базы отдыха на Павловке под названием «Бухта Кила». И они не ошиблись. Следователи выяснили, что средства дольщиков расходовались на другие цели. Суд наложил арест не только на все принадлежащее обвиняемому имущество, но и на недвижимость, которая записана на его родственников. Под арестом находится недвижимость, стоимость которой превышает 400 млн рублей, в том числе и загородный клуб на Павловке.









Сам Дмитрий Комлев ранее считал себя баловнем судьбы, поскольку имел «силовую» поддержку - его тесть Николай Шеин в свое время служил начальником кинологической службы МВД по РФ, и уволился из органов внутренних дел в звании полковника. А отец г-на Комлева - подполковник Сергей Комлев трудился в учебном центре УВД Уфы.





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