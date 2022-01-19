В Башкирии осудили застройщиков «Миловского парка»
09:09, 19 янв 2022
Отправится на 10 лет в колонию общего режима 40-летний Дмитрий Комлев, которого суд признал виновным в хищении двух млрд рублей, принадлежавших 1,2 тысячам дольщиков жилого комплекса «Миловский парк».
Напомним, Дмитрия Комлева называют фактическим руководителем застройки «Миловского парка» несмотря на то, что в октябре 2015 года предприниматель вышел из состава учредителей фирмы-застройщика, и в 2016-м даже объявил себя банкротом. Однако, как установило следствие, именно он с 2013 по 2017 годы обналичивал средства, полученные по договорам долевого участия.
Обманутые дольщики были уверены, что их деньги ушли на реализацию другого проекта – модной среди уфимского бомонда базы отдыха на Павловке под названием «Бухта Кила». И они не ошиблись. Следователи выяснили, что средства дольщиков расходовались на другие цели. Суд наложил арест не только на все принадлежащее обвиняемому имущество, но и на недвижимость, которая записана на его родственников. Под арестом находится недвижимость, стоимость которой превышает 400 млн рублей, в том числе и загородный клуб на Павловке.
Сам Дмитрий Комлев ранее считал себя баловнем судьбы, поскольку имел «силовую» поддержку - его тесть Николай Шеин в свое время служил начальником кинологической службы МВД по РФ, и уволился из органов внутренних дел в звании полковника. А отец г-на Комлева - подполковник Сергей Комлев трудился в учебном центре УВД Уфы.