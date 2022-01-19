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В Башкирии наказали владельцев банного комплекса, где утонула 6-летняя девочка

В Башкирии наказали владельцев банного комплекса, где утонула 6-летняя девочка

09:37, 19 янв 2022

В башкирском городе Мелеузе сегодня, 18 января, вынесли приговор двум владельцам банного комплекса, в котором утонула 6-летняя девочка. Их признали виновными по уголовному делу об оказании некачественных услуг, повлекшем смерть человека.



Инцидент произошел 4 июля 2020 года. 6-летняя девочка находилась в банном комплексе вместе с бабушкой и 8-летним братом. В какой-то момент она пропала из виду – впоследствии ее нашли мертвой на дне бассейна.

Во время разбирательства следователи выяснили, что комплекс не отвечал нормам ГОСТа и СанПиНа. Бассейн был глубже допустимых для детей до 7 лет 0,6 метра. Также там отсутствовали предупреждающие информационные стенды, не был разработан порядок посещения и поведения, отсутствовал медкабинет, тренер и инструктор. Персонал не обладал навыками оказания первой помощи и спасения на воде.

– Администрация банного комплекса была обязана информировать посетителей о недопустимости оставлять детей без присмотра, делать по данному поводу посетителям замечания и требовать исполнения данных норм, в противном случае отказывать в оказании услуг. Допущенные нарушения привели к тому, что ребенок, оставшись без присмотра, утонул в бассейне, – заключил СК РБ.

Свою вину признал только один подсудимый. Обоих в итоге приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно. С них также взыскали 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшей девочки. Банный комплекс пока находится под арестом, его деятельность приостановлена до устранения выявленных недостатков.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Мелеузовский район происшествия
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