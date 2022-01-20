X
Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии силовики задержали предпринимателя за комментарий в соцсетях

В Башкирии силовики задержали предпринимателя за комментарий в соцсетях

14:22, 20 янв 2022

В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали местного предпринимателя Ришата Латыпова. Поводом для этого стал негативный комментарий в адрес сотрудников полиции, который мужчина оставил в телеграм-канале «БашДТП».



Об этом сообщил другой телеграм-канал – «Опер Слил». По данным сообщества, в апреле 2021 года бизнесмен призвал граждан к применению насилия в отношении стражей порядка. На днях силовики задержали его, придя к нему домой.

Против Латыпова возбудили уголовно дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. По этой статье предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы. Впрочем, ему могут выписать и крупный денежный штраф за чистосердечное признание и раскаяние в содеянном. Бизнесмен под видеозапись признал, что «сожалеет» и «никаких претензий к сотрудникам полиции не имеет». Он также пообещал быть «внимательнее» и «не совершать такие поступки».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Кадр видеозаписи задержания предпринимателя // telegram / "ОПЕР слил"
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: