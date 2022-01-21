В Учалинском районе Башкирии мужчина в течение 11 лет насиловал падчерицу и трех дочерей
18:42, 21 янв 2022
Учалинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя.
Он признан виновным в совершении преступлений по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера». Об этом сообщили в Прокуратуре РБ.
Судом установлено, что в течение длительного периода времени с 2009 по 2020 годы мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности падчерицы и трех дочерей. На момент начала преступных действий девочкам было от 4 до 13 лет. В 2018 году падчерица подсудимого забеременела и родила ребенка.
О незаконных действиях злоумышленника стало известно в декабре 2020 года после обращения двоих потерпевших в межрайонную прокуратуру.
Подсудимый не признал вину в совершении преступлений.
«Суд назначил ему наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года», — прокомментировали в ведомстве.
Приговор не вступил в законную силу.