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В Учалинском районе Башкирии мужчина в течение 11 лет насиловал падчерицу и трех дочерей

В Учалинском районе Башкирии мужчина в течение 11 лет насиловал падчерицу и трех дочерей

18:42, 21 янв 2022

Учалинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя.

Он признан виновным в совершении преступлений по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера». Об этом сообщили в Прокуратуре РБ.



Судом установлено, что в течение длительного периода времени с 2009 по 2020 годы мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности падчерицы и трех дочерей. На момент начала преступных действий девочкам было от 4 до 13 лет. В 2018 году падчерица подсудимого забеременела и родила ребенка.

О незаконных действиях злоумышленника стало известно в декабре 2020 года после обращения двоих потерпевших в межрайонную прокуратуру.

Подсудимый не признал вину в совершении преступлений.

«Суд назначил ему наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года», — прокомментировали в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Учалинский район происшествия криминал
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