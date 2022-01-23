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В Уфе за неоднократное нарушение ПДД наказали водителя автобуса

В Уфе за неоднократное нарушение ПДД наказали водителя автобуса

10:53, 23 янв 2022

В Уфе водителя автобуса, который неоднократно нарушил правила дорожного движения, привлекли к административной ответственности. Мужчину вычислили по видео в соцсетях. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.



Так, на пересечении проспекта Октября и улицы Города Галле водитель маршрутки не уступил дорогу транспортному средству, у которого было преимущество, и проехал на красный свет. Видео опубликовали в социальных сетях. Оно вызвало общественный резонанс.

Сотрудники ГИБДД установили личность правонарушителя. Им оказался 28-летний уфимец, который за рулем автобуса «ПАЗ» осуществлял пассажирские перевозки по маршруту 290 «ТСК Пушкинский — Уфимский ДОК».

Ранее сообщалось о том, что в Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали местного предпринимателя Ришата Латыпова. Поводом для этого стал негативный комментарий в адрес сотрудников полиции, который мужчина оставил в телеграм-канале 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия
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