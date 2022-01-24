В Нефтекамске за взяточничество и превышение полномочий осудили начальника ОГИБДД

14:17, 24 янв 2022

В Нефтекамске вынесли приговор начальнику местной ГИБДД, который брал взятки и превышал должностные полномочия. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в прокуратуре республики. Илдара Хамитова признали виновным.







В сентябре 2019 года сотрудники ДПС за рулем машины выявили жителя Нефтекамска, которого лишили права управления автомобилем. В отношении него составили административный протокол, машину отправили на спецстоянку. Всё, как положено по закону. Но не тут-то было. «Лишенник» пошел сразу в кабинет начальника. Оказалось, что нарушителем был влиятельный в городе таможенник, а Хамитову он приходился знакомым. Гаишник помог решить вопрос и распорядился уничтожить материалы проверки. Таможенник — с машиной, гаишник — при деньгах.

Кроме того, в мае 2018 года полицейский через посредника за взятку в размере 30 тысяч помог местным жителям получить водительское удостоверение без фактической сдачи экзаменов.



— Подсудимый не признал вину в совершении преступлений, на время следствия отстранен от выполнения служебных обязанностей. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, штрафом в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 4 года, — сообщили в прокуратуре.

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Фото: ГИБДД по РБ