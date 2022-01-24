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В Салавате осудили 20-летнего водителя «БМВ», который сбил 17-летнего подростка

В Салавате осудили 20-летнего водителя «БМВ», который сбил 17-летнего подростка

14:27, 24 янв 2022

В Салавате вынесли приговор местному жителю, который сбил 17-летнего подростка. Как сообщает Следком по РБ, 20-летний водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).



Как установили суд и следствие, 10 мая 2021 года около 00:50 подсудимый за рулем автомобиля марки «BMW» ехал по улице Островского в Салавате с превышением скоростного режима. Мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора, наехал на 17-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетнему был причинен тяжкий вред здоровью, он был госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями в бессознательном состоянии и длительное время находился в коме.

Подсудимый не признал свою вину в преступлении. Ему назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также лишили права управлять транспортным средством в течение 1 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ
Теги: Салават происшествия ДТП
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