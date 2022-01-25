В Кушнаренковском районе Башкирии директора школы обязали вернуть 1,5 млн рублей

11:00, 25 янв 2022

В Кушнаренковском районе по решению суда бывшего директора школы № 1 обязали выплатить ущерб. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.







Было установлено, что директор школы выделил своему сыну, который не является учителем, служебное жилье. Дом собирались сносить, так как он был ветхим. Директор школы об этом знал. После сноса жилья сын руководителя получил новую квартиру и зарегистрировал право собственности. Причиненный ущерб государству составил 1,5 млн рублей, которые бывшего директора обязали вернуть.

Требование прокуратуры было удовлетворено. Решение суда в законную силу еще не вступило.



Ранее редакция Proural сообщала о директоре школы в Уфимском районе, которая присвоила себе 800 тысяч рублей, отобранные у сотрудников. Похищенные средства — это премии работников.





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