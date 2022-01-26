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Сотрудник завода в Уфе незаконно изготовил боевое оружие

Сотрудник завода в Уфе незаконно изготовил боевое оружие

18:05, 26 янв 2022

Умелец трудился слесарем на одном из уфимских заводов, а в свободное время переделывал пистолет для стрельбы боевыми патронами.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ совместно с коллегами из Управления МВД России по Уфе задержали 29-летнего уфимца, который выбрал себе незаконное хобби.



Как сообщают в пресс-службе, слесарь трудился на одном из крупных заводов города. Полученные навыки он решил использовать и для своего увлечения. В интернете мужчина нашел объявление о продаже подержанного сигнального пистолета, внешне похожего на пистолет Макарова и необходимых деталей от другого вида легального оружия. Когда пришли долгожданные посылки, он с энтузиазмом взялся за дело. Там же в интернете уфимец нашел видеоролик, как из сигнального оружия сделать пистолет для стрельбы боевыми патронами. Вскоре «конструктор» уже экспериментировал со своей поделкой, используя 9-миллиметровые сигнально-шумовые патроны.

К счастью, применить самоделку слесарь не довелось. Оперативники установили мастера и в ходе обыска изъяли пистолет, который теперь стал уликой в уголовном деле о незаконном приобретении и изготовлении оружия.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия криминал
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