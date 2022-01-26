В Башкирии объявили в розыск задолжавшую алименты мать троих детей

21:12, 26 янв 2022

В Башкирии начали поиски должницы по алиментам. По информации УФССП, 27-летняя Дина Зулькарнаева не платит средства на содержание двух дочерей и сына.







В ведомстве уточнили, что сейчас детей воспитывает их отец. Приставы, чтобы восстановить права несовершеннолетних, заблокировали все счета должницы и запретили покидать страну.



Кроме того, так как женщина скрывается длительное время от ведомства предположительно в Москве у ее сожителя, ее объявили в розыск.

В УФССП просят сообщить любую информацию о скрывающейся матери по следующим телефонам: 8 (961) 357-46-56, 8 (347) 273-56-40.

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