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В Башкирии объявили в розыск задолжавшую алименты мать троих детей

В Башкирии объявили в розыск задолжавшую алименты мать троих детей

21:12, 26 янв 2022

В Башкирии начали поиски должницы по алиментам. По информации УФССП, 27-летняя Дина Зулькарнаева не платит средства на содержание двух дочерей и сына. 



В ведомстве уточнили, что сейчас детей воспитывает их отец. Приставы, чтобы восстановить права несовершеннолетних, заблокировали все счета должницы и запретили покидать страну.

Кроме того, так как женщина скрывается длительное время от ведомства предположительно в Москве у ее сожителя, ее объявили в розыск.
В УФССП просят сообщить любую информацию о скрывающейся матери по следующим телефонам: 8 (961) 357-46-56, 8 (347) 273-56-40.

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Источник: gorobzor.ru
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