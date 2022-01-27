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В Мишкинском районе Башкирии экс-главу потребительского общества осудили за мошенничество

В Мишкинском районе Башкирии экс-главу потребительского общества осудили за мошенничество

15:45, 27 янв 2022

Бывшего председателя потребительского общества осудили за мошенничество в Башкирии. Об этом 27 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В суде было установлено, что с июня 2017 года по август 2018 года фигурант уголовного дела, занимая должность председателя потребительского общества «Чураевское», предложил предпринимательнице заключить договоры аренды трех зданий магазинов с их последующим выкупом.

«Осознавая заведомую неисполнимость сделки, ввиду нахождения объектов недвижимости в качестве предмета залога по договору об ипотеке, а также в составе неделимого фонда потребительского общества, мужчина принял от введённой в заблуждение потерпевшей около трех млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту в отношении жителя Мишкинского района было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Свою вину подсудимый не признал, ущерб не возместил.

В результате суд назначил ему наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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Источник: regnum.ru
Теги: Мишкинский район
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