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В Уфе полуголый тик-токер снимал видео посреди проезжей части

В Уфе полуголый тик-токер снимал видео посреди проезжей части

16:52, 27 янв 2022

В ГИБДД Уфы сообщили, что привлекли к административной ответственности тиктокера, который на днях снимал видео посередине дороги. 26-летний житель Башкирии, называющий себя «Русланом-ракета», сообщил, что раскаивается в содяенном.

Полуголого мужчину возде «Фирмы Мир» заметили водители 25 января, после чего  ролики с его участием стали активно распространяться в социальных сетях. 



«Думал, что это будет интересно. <....>Считаю свой поступок очень неблагоприятным деянием, потому что я не подумал о безопасности своей жизни, безопасности других водителей», – отметил он.

За несоблюдение правил ПДД, тиктокера, несмотря на раскаяние, все же оштрафовали на 500 рублей.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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