В Уфе полуголый тик-токер снимал видео посреди проезжей части
16:52, 27 янв 2022
В ГИБДД Уфы сообщили, что привлекли к административной ответственности тиктокера, который на днях снимал видео посередине дороги. 26-летний житель Башкирии, называющий себя «Русланом-ракета», сообщил, что раскаивается в содяенном.
Полуголого мужчину возде «Фирмы Мир» заметили водители 25 января, после чего ролики с его участием стали активно распространяться в социальных сетях.
«Думал, что это будет интересно. <....>Считаю свой поступок очень неблагоприятным деянием, потому что я не подумал о безопасности своей жизни, безопасности других водителей», – отметил он.
За несоблюдение правил ПДД, тиктокера, несмотря на раскаяние, все же оштрафовали на 500 рублей.